Vierter Jahrestag des Massakers in Odessa

Schwarze Luftballons wurden am Mittwoch in die Luft entlassen, um denjenigen zu gedenken, die am 2. Mai 2014 durch eine Massaker der ukrainischen Ultranationalisten und Neo-Nazis in der ukrainischen Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa ermordet wurden. Eine Trauer- veranstaltung fand auf dem zentralen Kulikowo-Polye-Platz statt, neben dem Gewerkschaftshaus, in dem Menschen bei der Brandstiftung und Massenexekution ums Leben kamen.



Zur Erinnerung, nach dem gewaltsamen Putsch in Kiew Ende Februar 2014 kam es in Odessa zu Demonstrationen gegen das vom Westen eingesetzte Anti-Russische Regime. Bei einer Flugblattaktion am 2. Mai 2014 wurden die Demonstranten von Neonazis angegriffen, flüchteten deshalb ins Gewerkschaftshaus, das dann vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Mehr als 50 Menschen kamen dabei um Leben.



Menschen die aus dem brennenden Haus durch Fenster flüchten wollten wurden erschossen, andere im Gebäude erstochen und erschlagen. Polizei und Feuerwehr schauten dabei zu und unternahmen nichts. Bis heute gibt es keine Strafverfolgung. Und sowohl das Nazi-Regime in Kiew als auch EU und USA hüllen den Mantel des Schweigens über dieses so schreckliche wie entlarvende Ereignis.



Siehe: Pro-Kiew Schergen töten 40 Menschen in Odessa





Die Menschen, die den Ermordeten gedachten, hatten schon lange vor der Kundgebung angefangen sich zu sammeln. Die Situation war jedoch angespannt, da die Gedenkfeier von Aktivisten rechtsextremer Organisationen konfrontiert wurde, sich in verbale Auseinandersetzungen mit Gegnern verwickelten, die von der Polizei eingedämmt wurden.Die Sicherheit wurde seit dem Morgen in Odessa verschärft. Etwa 2'400 Polizisten und Nationalgarde patrouillieren in der Stadt. Gesetzeshüter haben Fahrzeuge, die in die Stadt rein wollten und die Fahrer und Passagiere kontrolliert. Die Leute mussten durch Metalldetektoren gehen, um zur Demonstration zu kommen.Obwohl die Polizei über ein Verbot der Produktion, Verbreitung und öffentlichen Verwendung von Symbolen kommunistischer und totalitärer Nazi-Regime warnte, wurden die SS-Symbole von den Neo-Nazis getragen und gezeigt.Gedenkgottesdienste wurden in den Kirchen der Region Odessa abgehalten.Dieses Massaker darf nie vergessen werde, denn die Opfer wurden brutal von Gegnern der Demokratie und einer friedlichen und toleranten Gesellschaft hingerichtet. Dass die Mörder bis heute nicht gefasst wurden, zeigt, was für ein kriminelles Regime in Kiew herrscht. Die gleiche verbrecherische Einstellung wird gegenüber den Menschen in Lugansk (LNR) und Donezk (DPR) gezeigt, die das illegale Regime in Kiew nicht akzeptieren und sich unabhängig erklärt haben.Der Krieg gegen LNR und DPR begann im April 2014. Opfer des Konflikts sind laut dem letzten UN-Bericht mehr als 10 Tausend Menschen. Russland hält dies für eine sehr niedrige Schätzung.Die ukrainische politische Polizei setzt derweilen ihre übliche Arbeit fort und verhaftet jeden möglichen Gegner des Kiewer Regimes. Die Aktivitäten sind in den Regionen mit "illoyaler" Bevölkerung hoch. Das Gebiet von Odessa ist einer davon.Während des letzten Monats hat SBU (ukrainische Staatssicherheit) mehrere Personen verhaftet, die der Propaganda in den sozialen Netzen und der Spionage gegen die Ukraine angeklagt wurden. Jede Äusserung einer Opposition wird im Keim erstickt.Das sind die "europäischen Werte", die der Westen den Ukrainern gebracht hat, einen von Neo-Nazis geführten Polizeistaat. Es sind ja "nur" 8 Millionen Ukrainer seit dem Putsch aus ihrer Heimat deshalb geflüchtet und weil es keine Existenzmöglichkeit mehr gibt!Alle Anzeichen deuten darauf hin, demnächst wird es einen grösseren Angriff auf die sogenannten "Separatisten" in der Ostukraine geben, denn Poroschenko hat dem Militär die Leitung der Operation übertragen und nicht mehr der SBU, dem ukrainische Geheimdienst. Die NATO beteiligt sich an der Ausbildung ukrainischer Streitkräfte und hat laufend Kriegswaffen geliefert.Womöglich wird die Zeit der Fussballweltmeisterschaft im Juni und Juli dafür verwendet, wenn in Russland alle mit der Austragung der Spiele beschäftigt sind. Auch die Putschisten nutzten damals im Februar 2014 die Olympiade in Sochi als "Deckung" für den Umsturz der legitimen Regierung.Was auch auf einen Angriff hindeutet, ist die Aufrüstung für einen Krieg, denn der illegale Präsident Pjotr Poroschenko hat bestätigt, dass die Ukraine eine Reihe von Panzerabwehrraketen des Typs Javalin von den USA erhalten habe.", schrieb er am Montag auf seinem Facebook-Account.Poroschenko sagte noch einmal, dass er auf die Verpflichtungen aller Partner der Ukraine, vor allem auf die Gruppe der Sieben, vertraue. Er sagte jedoch nicht, wie viele Javelin-Systeme geliefert wurden, aber laut Quellen sind es 37 Abschussrohre und 210 Raketen.Russland hat Washington gewarnt, dass es eine "" damit öffnet.Der stellvertretende Aussenminister der Russischen Föderation, Grigori Karasin, sagte, dass die USA "".Ruslan Balbek, ein russischer Abgeordneter aus der Krim, bezeichnete die Lieferung der Javelins, die weit effektiver sind als die Panzerab- wehrwaffen, die früher von den Kiewer Truppen benutzt wurden, als "".Russland sagt, dass Poroschenko jetzt "" besässe und nannte die westliche Bewaffnung, "".Ich finde es deshalb einen ungeheuerlichen Skandal, dass das Finale der UEFA Champions League am 26. Mai im NSC Olimpiyskiy Stadium in Kiew stattfinden soll. Damit wird dieses kriminelle Regime und seine Gangstermethoden legitimiert und bekommt internationale Anerkennung.