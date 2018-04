Wurde Trump von "Körperfressern" übernommen?

Während der vergangenen 40 Jahre habe ich immer wieder beobachten können, wie Politiker einen kompletten Meinungswechesel durchlaufen, wenn sie ein hohes Amt übernehmen. Die Meinung, die sie vor der Amtsübernahme hatten, ändert sich praktisch über Nacht in genau das Gegenteil und man erkennt sie nicht wieder. Irgendwas passiert mit ihnen, das ihre Meinung komplett ändert, nachdem sie die erste Nacht als neuer Staatsführer verbracht haben. Am nächsten Morgen sind sie jemand anders geworden.





We should stay the hell out of Syria, the "rebels" are just as bad as the current regime. WHAT WILL WE GET FOR OUR LIVES AND $ BILLIONS?ZERO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. Juni 2013

What will we get for bombing Syria besides more debt and a possible long term conflict? Obama needs Congressional approval. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. August 2013

Don't attack Syria - an attack that will bring nothing but trouble for the U.S. Focus on making our country strong and great again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. September 2013

The so-called ‘moderate’ Syrian rebels pledged their allegiance to ISIS after Obama’s address. We should not be arming them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. September 2014

We should stop talking, stay out of Syria and other countries that hate us, rebuild our own country and make it strong and great again-USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. September 2013

Dieser vollständige Wandel in der Persönlichkeit erinnert mich immer wieder an den berühmten Film, "Invasion of the Body Snatchers" (Deutscher Titel: Die Dämonischen), eine Verfilmung des Romans von Jack Finney, "The Body Snatchers" (Die Körperfresser), ein in Schwarzweiss gedrehter US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Don Siegel aus dem Jahr 1956. Die Bewohner einer amerikanischen Kleinstadt gehen normal ins Bett und wenn sie am nächsten Tag aufwachen haben Ausserirdische ihre Körper übernommen.Äusserlich sehen sie noch gleich aus, aber innerlich sind sie durch kalte, gefühllose Doppelgänger ersetzt worden, die den Ausserirdischen helfen weitere Menschen zu übernehmen und zu verwandeln. Ein ortsansässiger Arzt versucht die Alien-Invasion aufzuhalten.Genau diese gefühllose Kälte kann man bei fast allen Politikern beobachten, wenn sie an die Macht kommen. Vorher waren sie gegen Kriege, danach sind sie dafür und befehlen diese.Aktuelles Beispiel so eines totalen Wandels gefällig? Es ist Donald Trump.Was hatte er für eine "gute" Meinung über die Weltpolitik vor seiner Entscheidung in den Wahlkampf zu gehen gehabt und was hat er alles "richtig" im Wahlkampf gesagt. Leider ist von dem nichts übrig geblieben, seit dem Einzug im Weissen Haus.Der Trump nach seiner Amtseinführung ist ein ganz anderer als vorher. Er ist nicht wieder zu erkennen.So hat Trump zum Beispiel Obama wegen seiner Syrien-Politik scharf kritisiert, als er noch Unternehmer war. 18 Mal hat er gesagt, die USA dürfen Syrien NICHT bombardieren.So schrieb er in einem Tweet am 16. Juni 2013: "".Oder seinen Tweet vom 29. August 2013: "Am 9. September 2013 hat er geschrieben: "Drei Tage später: "Und einen Tag danach:Was hat aber Trump als Nachfolger von Obama nur zwei Monate nach seiner Amtseinführung gemacht? Er hat den Befehl gegeben, Syrien mit 59 Marschflugkörpern zu bombardieren, wie vor einem Jahr geschehen, und jetzt wieder einen Angriff mit 105 dieser fliegenden Bomben befohlen.Ausserdem hat er 2000 US-Soldaten in Syrien einmarschieren lassen, die Militärbasen im Norden von Syrien errichtet haben ... alles OHNE der Genehmigung des Kongress!!!Er lässt die ISIS mit Waffen beliefern und beschützt sie. Er macht also genau das Gegenteil von dem, was er vor seiner Wahl gesagt hat und wofür er Obama kritisierte.Deshalb ist die Frage berechtigt, was ist mit Trump passiert, dass er seine Meinung um 180 Grad gewendet hat und was passiert generell mit Staatsführern nach der Amtseinführung?Kommen "Ausserirdische" in ihr Schlafzimmer und verwandeln sie während der Nacht zu gehorsamen Zombies, machen sie zu ihrem Werkzeug, wie im oben genannten Film?Mit Ausserirdischen meine ich natürlich Vertreter des Tiefenstaat, des Militärisch-Industriellen-Komplex und der Zionisten-Lobby, die tatsächlich wie kalte, gefühllose und fremde Wesen sich benehmen, denn sie wollen unsere Gesellschaft zerstören und den Planeten beherrschen und übernehmen, WIE ALIENS!!!Aber Trump hat nicht nur seine ganze Meinung zur amerikanischen Syrienpolitik geändert, wir erinnern uns noch wie er eine gutes Verhältnis zur Russland verlangte und die NATO in Europa auflösen wollte, denn dieses Bündnis hätte schon lange keine Zweck mehr, meinte er.Nichts von dem ist geschehen, im Gegenteil, die NATO wird in Europa durch noch mehr amerikanische Soldaten und Kriegsgerät verstärkt, die noch näher an die russische Grenze verlegt werden.Die von Obama verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland hat Trump noch verschärft.Es finden noch mehr Provokationen gegenüber Russland statt, mit falschen Beschuldigungen, und Trump hat entschieden, 60 russische Diplomaten auszuweisen und das Konsulat in Seattle zu schliessen.Die Beziehungen zu Russland sind an einem Tiefpunkt und mit China hat er einen Wirtschaftskrieg angefangen.Wer oder was hat ihn umgedreht??? Werden Staatsführer, wenn sie mal im Amt sind, bedroht, genötigt und erpresst, damit sie ihre Meinung komplette ändern und genau das Gegenteil von dem tun was sie im Wahlkampf als Programm angekündigt haben?Hat man Trump gedroht, er wird das gleiche Schicksal erleben wie Präsident John F. Kennedy, am helllichten Tag ermordet zu werden, wenn er nicht gehorcht und das tut was die Schattenmacht ihm befiehlt? Bedroht man seine Frau und Kinder?Irgendwas muss hinter den Kulissen stattfinden, damit die "Körperfresser" die Kontrolle bei einem Amtswechsel übernehmen und die amerikanische Aussenpolitik der Vorgänger weitergeführt wird, nämlich ständig steigende Aggression und noch mehr Kriegsandrohungen!Er hat auch seine Meinung zu den Ereignissen vom 11. September 2001 völlig geändert.Habt ihr gewusst, das Trump der festen Überzeug mal war, die Zwillingstürme des World Trade Center konnten nur durch eine gezielte Sprengung zerstört worden sein?JA, er als Bauunternehmer, der zahlreiche Wolkenkratzer hat errichten lassen und deshalb praktisch ein Experte in diesem Fach ist, sagte in einem Interview, die Gebäude wären "" und erklärte, dass nur mächtige Sprengstoffe sie hätten pulverisieren können. Er war also der Meinung wie wir, alleine nur ein Feuer kann unmöglich den kompletten Einsturz verursacht haben.Er kannte die Gebäude nämlich sehr gut, denn er hatte sie genau studiert und wollte sie mal durch einen Neubau ersetzen.Im folgenden Foto sieht man Donald Trump, wie er seine Pläne für einen Neubau und Ersatz der "alten" Zwillingstürme vorgetragen hat:Trump wollte die TWIN TOWERS VERSION 2.0 errichten und wieder mit zwei neuen Türmen versehen, die ein Stockwerk höher sein sollten als die bestehenden, aber sein "Konkurrent" Silverstein kam ihm zuvor.Er hat wohl die Botschaft bekommen, die offizielle Version über die Ereignisse zu glauben und änderte seine Meinung, die gegen jede Logik und physikalischen Gesetzen spricht.