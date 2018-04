Der nächste Angriff gegen Russland läuft

Bei meinem täglichen Spaziergang durch die Medienlandschaft ist mir heute aufgefallen, das Thema Syrien ist komplett vom Tisch. Diese Geschichte ist gestorben, kein Wort mehr über einen Giftgaseinsatz und dem Raketenangriff auf Syrien.



Ist ja klar warum es ein totales Schweigen im Blätterwald gibt. Weil sich herausgestellt hat, es gab gar keine Giftgasattacke in Douma auf Zivilisten, wie Ärzte Vorort im Spital gegenüber Reportern ausgesagt haben. Es ist überhaupt nichts passiert und die Gräueltat nur für die sozialen Medien von den Weissen Helmen erfunden worden.



Siehe "Reporter berichten, es gab keinen Giftgasangriff in Syrien"



Das heisst demnach, die Begründung des Angriffs der Amerikaner, Franzosen und Briten mit 105 Raketen auf Syrien, basiert auf einer Lüge der Terroristen und ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Sie haben uns angelogen als sie behauptet haben, es gibt Beweise, die syrische Armee hat Giftgas in Douma eingesetzt. Es gibt keine Beweise, weil es keinen Giftgaseinsatz gab.



Die ganzen Beschuldigungen des Westens gegen Präsident Assad und was die Main-Shit-Medien über ihn berichtet haben sind ganz krasse FAKE-NEWS.



Statt sich zu korrigieren oder sogar für ihre Falschmeldungen zu entschuldigen, sagen die Medien-Huren gar nichts mehr über Syrien, sind ganz still ... aber als Nachschlag bringen sie die nächsten Lügen über Russland, um dieses Thema immer am Köcheln zu halten. Das westliche Publikum muss nämlich mit einem ständigen Schwall an penetranter anti-russischer Propaganda übergossen werden.



Was lügen sie uns heute vor? Die britischen und amerikanischen Geheimdienste warnen vor einem russischen Cyber-Angriff auf die kritische Infrastruktur der Länder.





Überall lauern russische Agent, in deinem Computer, Laptop und Smartphone ... und unter deinem Bett ... hab also ANGST!

Pass auf, Deine persönlichen Daten, Deine Selfies und Fotos Deiner Katze und die Videos vom letzten Urlaub interessiert die Russen besonders.

Wenn morgen der Strom ausfällt, dass wisst ihr wer den Schalter gedreht hat ... es war Putin!

Ja, dann greift den Kreml aus Rache an und dreht dort das Licht ab ... soll doch Putin auch im Dunklen sitzen!

PANIK, PANIK, die Russen dringen übers Internet in alle Geräte ein und kontrollieren diese ... können sogar Atomkraftwerke damit in die Luft jagen.

Die Tatsache, dass sowohl das amerikanische FBI als auch das britische GCHQ eine Erklärung abgegeben haben, deutet darauf hin, dass London und Washington eine gemeinsame Strategie zur weiteren Auseinandersetzung mit Russland beschlossen haben.Russland soll "", lautet die Meldung.Es ist also nicht nur die Regierung das Ziel, sondern Millionen gewöhnlicher Personen, die gefährdet sind. Oder wir werden dazu gebracht es zu glauben.Wie bei jeder Propaganda versucht diese neue Behauptung, die Öffentlichkeit emotional auf eine persönliche Ebene zu bringen und in Panik zu versetzen.", lautet die Warnung.Ihr seht, ich habe recht mit dem was ich in meinem vorherigen Artikel gesagt habe:" habe ich deshalb gefragt.Aber ihr PEACENIKS wollt ja das Russland nichts tut und immer wieder und immer mehr Dresche einsteckt und noch mehr falsche Beschuldigungen über sich ergehen lässt.Es wird nämlich neu behauptet, Russland soll auf Millionen von Laptops und Handys in britischen Haushalten zielen, um sich auf einen Cyber-Angriff auf die "" in Grossbritannien vorzubereiten, teilten führende Sicherheitsexperten mit.Sie fügten hinzu, dass die von Moskau unterstützten Agenten sich unentdeckt verstecken könnten, wenn sie sich für einen Angriff entschieden hätten.Es gibt Berichte, wonach sich Russland als Vergeltung für die syrischen Luftangriffe darauf vorbereitet, einen Cyber-Angriff gegen die britischen Energienetze, Streitkräfte und Rettungsdienste zu starten, warnten das GCHQ und das FBI.Die Regierung hat die Cyber-Abwehrmechanismen untersucht, um Sicherheitslücken zu identifizieren, die möglicherweise eine Grundlage für zukünftige offensive Operationen bilden könnten, gaben britische und US-amerikanische Behörden in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.Ciaran Martin, CEO des National Cyber ​​Security Center, sagte: "Cyber ​​Joyce, der Cybersicherheitskoordinator des Weissen Hauses, sagte: "Während Martin sagte, dass die meisten Ziele im Vereinigten Königreichs auf staatliche Stellen und kritische nationale Infrastruktur ausgerichtet war, sagten US-Beamte, dass alles "" betroffen sein könnte.Joyce sagte: "Der stellvertretende FBI-Direktor Howard Marshall fügte hinzu: "Er fuhr fort: "Die erschreckenden Warnungen kamen, als das US Department of Homeland Security (DHS), das Federal Bureau of Investigation (FBI) und das britische Cyber ​​Security Center (NCSC) eine gemeinsame Erklärung veröffentlichten, die die mögliche Aktion des Kremls "Moment mal, haben das nicht die Amerikaner und die Israelis mit dem Iran gemacht und versucht?Da gab es doch 2010 diesen Computerwurm STUXNET, ein Schadprogramm das speziell von USREAL entwickelt wurde, um die iranischen Zentrifugen der Urananreicherungsanlagen und die Steuerung der iranischen Atomanlagen zu sabotieren, damit ein GAU ausgelöst wird.Ja aber wenn WIR das tun dann ist das völlig in Ordnung, denn WIR sind ja die Guten und der Iran, Syrien, Nordkorea und Russland sind die Bösen.Der Westen darf einen Cyber-Krieg führen und die anderen nicht.Aber wie gesagt, es handelt sich wieder um die nächste falsche Beschuldigung, denn wieder gibt es keine Beweise dafür.Wir sollen es nur glauben was die Sicherheitsexperten und erzählen ...... genau wie wir glauben sollen, Assad hat Giftgas eingesetzt, und Saddam hatte Massenvernichtungswaffen, und Nordvietnam hat US-Kriegsschiffe im Golf von Tonkin angegriffen, und den Angriff auf die Vereinigten Staaten am 11. September 2001 mit vier Flugzeugen hat Osama Bin Laden geplant und gesteuert, und die Supermacht Amerika war an diesem Tag völlig wehrlos, und Wolkenkratzer brechen einfach durch Feuer komplett in sich zusammen und verwandeln sich zu Staub.Ja der Weihnachtsmann bringt die Geschenke, der Osterhase die gefärbten Eier und der Storch die Babys.Ihr habt gefälligst zu glauben was die da oben Euch erzählen ... die Russen schleichen sich durchs Internet bis in Eure Wohnung rein und in alle "" und in alle "", denn Putin ist der neue Hitler, der die ganze Welt erobern will.Wir brauchen den nächsten Krieg, denn Putin muss weg ... und geht's noch, dass die Russen die Fussballweltmeisterschaft im Juni veranstalten, die muss sabotiert und boykottiert werden.---------------Übrigens, die britische Delegation bei der OPCW hat zugegeben, dass internationale Chemiewaffeninspektoren die Herkunft des Nervengifts nicht bestätigen können, das bei der angeblichen Vergiftung der Skripals verwendet wurde.Der britische Vertreter bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), Peter Wilson, sagte, die Identifizierung des Nervengifts sei ein "" und die OPCW habe weder den Ursprung noch das Labor identifiziert, in dem es hergestellt wurde.Wir sehen auch hier wieder, die Behauptung der britischen Regierung, das Gift stamme aus Russland und die Skripal wurden von den Russen vergiftet, ist eine Lüge. Das heisst auch, die Ausweisung von fast 100 russischen Diplomaten aus den NATO-Ländern ist völlig grundlos.