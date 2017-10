Hauptzeuge des Las-Vegas-Massaker ermordet

Wie bei allen Operationen unter "Falscher Flagge" sterben auch im Falle von Las Vegas reihenweise Zeugen auf unnatürlicher Weise, die mit ihrer Aussage dem offiziellen Hergang widersprechen. So auch einer der Angestellten des Mandalay Bay Hotel-Kasinos, der als Hausdiener die Autos der Gäste parkierte, wie auch das Fahrzeug vom angeblichen Attentäter Stephen Paddock. Chad Nishimura wurde vor seiner Kirche in Las Vegas am 21. Oktober erschossen. Er hatte in einem TV-Interview die Aussage gemacht, Paddock "sah wie ein ganz normaler Typ aus", und "als er hereinkam war nichts seltsames an ihm" und "er hatte keine verrückten Taschen bei sich". Der TV-Sender der ABC, KITV4 News, veröffentlichte auch einen Artikel mit seiner Aussage auf ihrer Webseite.





Wenn die Beobachtung von Nishimura stimmt, der es ja wissen müsste, Paddock hatte nicht auffallend viel schweres Gepäck bei sich und benahm sich normal, wie sind dann die 10 Koffer voller Waffen und Munition in sein Hotelzimmer gelangt? Dann musste er Helfer gehabt haben.Eindeutig ein Widerspruch zur offiziellen Darstellung!Nach dieser Veröffentlichung verschwand Nishimura und alle seine Konten bei den sozialen Medien wurden gelöscht. Seine Freunde und Arbeitskollegen sagten, er wäre "" für sie geworden. Jetzt, nachdem er wieder aufgetaucht ist, wurde der junge Hotelangestellte vor der Kirche die er gerade besuchen wollte ermordet. Die Polizei spricht von einem "".Wie wenn es üblich wäre, dass Räuber ihre Opfer die sie ausnehmen töten. Die Todesstrafe wegen einiger Dollars riskieren? Sicher nicht. Dann vor einer Kirche am frühen Morgen an der gerade eine Messe beginnt? Das war eindeutig ein Mordauftrag zur Zeugenbeseitigung, der wie ein schiefgelaufener Raubüberfall aussehen soll.Verdächtig ist, der TV-Sender hat den Artikel mit seiner Aussage mittlerweile von der Webseite gelöscht. So hat die Meldung vor der Löschung ausgesehen:Überhaupt werden alle Zeugenaussagen die von mehreren Schützen und auch mehreren Tatorten sprechen unterdrückt und es wird nur die Darstellung in den Medien gebracht, es gab nur eine Schussfolge vom Mandalay Bay aus, Paddock als "" war der einzige Schütze und das Motiv für seine Tat ist "".Alle Zeugen die sagen, es wurde von mindestens zwei Schützen aus zwei verschiedenen Richtungen auf das Konzertgelände geschossen, es gab auch Schiessereien an VIER weiteren Hotels, wie das Bellagio, New York New York, Planet Hollywood und Aria, werden ignoriert oder zum Schweigen gebracht.Die Polizei, das FBI und die Medien sprechen kein Wort darüber, und auch die genannten Hotels nicht. Warum? Weil so eine Tatsache fatale finanzielle Folgen für das ganze Hotel- und Kasinogeschäft von Las Vegas bedeuten würde, wenn die Touristen wüssten, sie werden krass belogen und niemand ist sicher in Las Vegas?Gemeindemitglieder der Iglesia La Luz del Mundo Kirche sagen, sie hörten Schüsse und rannten hinaus, nur um Chad Nishimura am Boden neben seinem Auto liegend zu finden. Sie haben dann sofort den Notruf 911 alarmiert.Die Polizei sagte danach, die Bibel von Nishimura hätten sie 3 Meter entfernt neben der Leiche gefunden.", sagte Leutnant Dan McGrath vom Morddezernat von Las Vegas.Laut den Gemeidemitgliedern die ihn gefunden haben, war er ein regelmässiger Besucher der Frühmesse, aber sie hätten ihn seit einigen Wochen nicht mehr gesehen.Der Mord fand um 5:35 Uhr statt. Er wurde ins University Medical Center gebracht und um 6:15 für tot erklärt.Die Zeugen, die nach dem Wahrnehmen der Schüsse sofort vor die Kirche eilten, sahen keinen Täter davon rennen oder ein Auto wegfahren.Die Polizei sagte, die Fahrertür wäre offen gestanden als sie ankamen. Sie gehen von einem Raub aus und einem Kampf, bei dem dann ein Schuss in die Herzgegend erfolgte.Chad Nishimuras Darstellung beweist, Paddock hat keine schweren Koffer voll mit Sturm- und Maschinengewehre und Tausende Schuss Munition ins Zimmer hochgetragen.Eine der grössten Fragezeichen in der offiziellen Darstellung lautet deshalb immer noch, wie konnte Paddock völlig unbemerkt das Waffenarsenal ins Hotel bringen?Die Aussage von Nishimura, Paddock sah wie ein normaler Hotelgast aus und hatte normales Gepäck dabei, reicht nicht aus um ihn zu ermorden.Sehr wahrscheinlich hat er als "Valet-Parker" noch viel brisanteres gesehen und aussagen können, deshalb hat er sich versteckt und wurde dann zum Schweigen gebracht.Genau wie man ihn ausradiert hat ist auch seine Aussage aus dem Internet gelöscht worden.In den Wochen nach der Attacke von Las Vegas, die 59 Tote forderte, gibt es immer noch viele offene Fragen.Wie zum Beispiel, warum haben wir noch kein einziges Überwachungsvideo aus dem Mandalay Bay gesehen, wie sich der angebliche Täter Stephen Paddock durch das Hotel bewegte? Die Kasinos haben Tausende Kameras die jeden Winkel abdecken.Mittlerweile sind FÜNF Menschen die als Zeugen was anderes gesehen und gehört haben als den offiziellen Ablauf entweder plötzlich gestorben oder einfach verschwunden.Diese Zeugen widersprachen diametral was die Polizei und die Medien erzählen.Sehr verdächtig ist, wie die Facebook-Eintragungen oder ihre Aussagen in anderen sozialen Medien immer gelöscht werden.Sie sind aber in den Archiven immer noch sichtbar. Wie diese hier von Kymberley Suchomel, die mehrere Schützen gesehen hat.Sie wurde tot in ihrem Bett aufgefunden.Die Polizei von Las Vegas hat jetzt zum 3. Mal den Zeitablauf der Schiesserei geändert. Jetzt sagen sie, der Sicherheitsangestellte des Hotels, Jesus Campos, wurde um 22:05 Uhr von Paddock angeschossen und nicht um 21:59 Uhr, sechs Minuten vor Beginn der Schiesserei, wie sie vorher behauptet haben.Bei einer Pressekonferenz konnte der Sheriff von Las Vegas, Joe Lombardo, immer noch kein Motiv liefern, warum Paddock aus dem 32. Stock des Mandalay Bay Hotels auf die Konzertbesucher geschossen hat, wodurch 58 Menschen getötet wurden.Er sagte, 546 wurden verletzt und 45 Personen befinden sich noch im Spital, einige weiter in kritischen Zustand.Ein Autopsie, die der Gerichtsmediziner durchführte, hat keine Abnormitäten am Gehirn von Paddock feststellen können, sagte Lobardo. Das Gehirn wurde zu einem anderen Labor für eine "" geschickt, sagte er.Was der Sheriff auch nicht bisher erklären konnte, warum Paddock nach 10 Minuten aufgehört hat zu schiessen und dann Selbstmord begangen hat? Die Polizei war noch nicht vor seinem Zimmer angekommen als die letzten Schüsse gefallen sind.Erst 70 Minuten nach Ende der Schiesserei wurde die Tür zum Hotelzimmer aufgebrochen und Polizisten sahen die Leiche von Paddock am Boden liegen!Jedenfalls stinkt die offizielle Story wiedermal zum Himmel, wie viele Darstellungen von ähnlichen "Attacken" der Vergangenheit.