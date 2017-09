Live-Fragen an Merkel komplett vom ZDF inszeniert

Schon vor über 10 Jahren habe ich geschrieben, die Abkürzung ZDF steht für "Zensiertes Desinformations Fernsehen" und habe ihren Werbespruch in "mit dem Zweiten luegt man besser" abgewandelt. Mittlerweile haben sich die Mainzelmännchen total gesteigert und sind zu einem 100-prozentigen Propagandaorgan des herrschenden kriminellen Systems geworden. Goebbels wäre stolz auf sie, denn sie sind so weit von ausgewogenem und korrekten Journalismus entfernt, wie die Distanz der Erde zur nächsten Galaxie, nämlich Millionen von Lichtjahre!



Beweis gefällig? Die angebliche "live" Sendung des ZDF vom Donnerstagabend, "Klartext - Frau Merkel", Bürger fragen die Kanzlerbrunzerin, war ein komplett einstudiertes FAKE!!!



Schaut euch die "screen-shots" der Sendung an:





Man sieht wie der Moderator ab Minute 1:10:50 seinen sogenannten Spickzettel oder seine Spickkarten in die Kamera hält und darauf sind alle Informationen über die Fragen die Merkel gestellt wurden drauf. Also die Fotos der Fragesteller, deren Namen, die Fragen mit denen sie Merkel konfrontieren werden und vielleicht sogar die Antworten.Das heisst, Merkel hat die Fragen im Voraus gewusst und sich darauf vorbereiten können. Der Moderator hat die "spontane Fragerunde" gesteuert und das ZDF die ganze Sendung inszeniert.Unbequeme Fragesteller hat man kurzfristig ausgeladen, wie Astri­d Passin, die Sprecherin der Hinterbliebenen der Opfer des Terroranschlages vom Breitscheidplatz in Berlin.", so Astrid Passin. "", sagte Astrid Passin.Ist ja klar, Merkel darf doch nicht gefragt werden, ob sie wegen ihrer Entscheidung, Millionen an Scheinasylanten nach Deutschland zu lassen, darunter auch Terroristen, sich wegen der 12 TOTEN schuldig fühle?Ich möchte daran erinnern, 2008 habe ich den Artikel " Wurde der gar nicht gebrieft vorher? “ veröffentlicht, worin ich aufzeigte, die Sendung "Hart aber Fair" ist auch ein abgekartetes Schmierentheater.Das ZDF hat zusammen mit Merkel und einem handverlesenen Publikum mit abgesprochenen Fragen den TV-Zuschauern (und bald Wählern) eine spontane Live-Sendung vorgetäuscht.IHR seid die Realität - Wir sind die Illusion! (Howard Beale - Network 1976)Wann erkennen die Deutschen endlich, wie sie schon seit über 70 Jahren ständig belogen und verarscht werden?Alles was im TV gezeigt wird ist gelogen, ALLES, denn es ist nichts echt, sondern ein geplantes Bühnentheater zur "Erziehung" der Deutschen und zur Steuerung der Meinung in die gewünschte Richtung, nämlich pro EU-Diktatur, pro NATO und ihre Angriffskriege, pro amerikanischer Unkultur und gegen Russland ...... aber am schlimmsten ANTI-DEUTSCH!!!!Ihr Deutschen habt euch bis in alle Ewigkeit schuldig zu fühlen und dabei die Fresse zu halten.Ach und die "guten Amis" haben euch die Rosinenbomber geschickt, deshalb ist es in Ordnung wenn sie Deutschland immer noch besetzen.Haben die deutschen TV-Anstalten jemals als "Ausgleich" zum primitivsten amerikanischen Hollywood-Schrott einen russischen Spielfilm mal gezeigt?Ich hab noch nie einen dort gesehen, dabei gibt es hervorragende russische Filme mit den tollsten Schauspielern über alle Genre: Krimis, Abenteuer-, Liebes- und Kriegsfilme, Komödien und ja sogar auch "Western".Das würde nämlich zur Völkerverständigung führen, wenn man den Europäern auch die russische Seite mal zeigen würde. Aber das geht ja mal gar nicht!Seitdem ich im russischen Sprachraum lebe ist für mich eine völlig unbekannte Welt der russischen Kultur und Geschichte sichtbar geworden, die uns in Europa komplett vorenthalten wurde und wird.Das einzige was die Westmedien mit Lügen penetrant bringen, in Russland ist alles "scheisse" und korrupt, sie sind die bösen Ivans und wollen Europa angreifen und überrennen.Ganz vorne dabei in dieser einseitigen falschen Darstellung der Welt sind die mit Zwangsgebühren finanzierten deutschen Staatssender.Der neue Name für das ZDF ist, Zensiertes Deutsches Fake-Fernsehen ...... und ARD - Alles Reine Desinformation!Die Deutschen müssen die SED wählen, die System-Einheitspartei-Deutschlands, auch GROKO (grosses Kotzen) genannt, bestehend aus CDU und SPD, damit sie zum 4. Mal von Merkel ihrer Deutschfeindlichkeit beglückt werden. 12 Jahre Merkel-Katastrophe sind nicht genug, es müssen 4 weitere Jahre her.-------------------"Die Sonne, die uns täuscht" ist ein russisches Filmdrama des Regisseurs Nikita Michalkow von 1994. Von der Europäischen Filmakademie als „Film des Jahres“ nominiert und gewann im selben Jahr den Grossen Preis der Jury, und der „ökumenischen Filmpreis“, bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes. Darüber hinaus wurde der Film als bester fremdsprachiger Film für das Jahr 1994 mit dem Oscar ausgezeichnet.Hier der Trailer der englischen Version, "Burnt By the Sun":