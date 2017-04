Hamid Karzai - ISIS ist ein Werkzeug der USA

Es war am 28. August 2014, also vor fast drei Jahren, da habe ich den Artikel geschrieben, "ISIS ist zu 100% eine CIA-Operation". Darin sagte ich: "Das schlimme daran ist, die voll verblödeten Europäer glauben wieder die Lüge der Amerikaner und meinen, die ISIS ist echt. Ich meine echt insofern, sie ist mit Kämpfern, Waffen und Geld einfach so vom Himmel gefallen und operiert eigenständig in Syrien und Irak. Unglaublich wie wieder die Verarsche abläuft, dabei ist die ISIS die neue Al-Kaida und zu 100% eine CIA-Operation!"



Was habe ich mir damals von einigen Leser deswegen Kritik eingefangen. Ich würde wieder Gespenster sehen und gegen Amerika polemisieren.



Jetzt hat aber der ehemalige Präsident von Afghanistan, Hamid Karzei, den die Amerikaner nach der Invasion von Afghanistan 2001 als ihre Marionette in Kabul eingesetzt haben und bis 2014 an der Macht hielten, gesagt, die ISIS wäre ein Werkzeug der Amerikaner. Also nicht irgendein Nobody hat was ich damals schon geschrieben habe bestätigt, sondern ein langjähriger Alliierter Washingtons der es wissen muss.





Hier sieht man ein Treffen der ISIS-Terroristen mit Soldaten der IDF

Karzei hat beiden Präsidenten als Statthalter in Afghanistan gedient.In einem Interview mit dem amerikanischen staatlichen Propagandasender Voice of America (VOA) am vergangenen Mittwoch hat Hamid Karzei die jüngste amerikanische Aussenpolitik kritisiert, einschliesslich den Angriff auf die ISIS-Hochburg durch Verwendung der grössten nicht-nuklearen Bombe (MOAB), welche ziemlich wirkungslos war und ISIS nicht gross geschadet hat. Er nannte dabei die ISIS ein Werkzeug der Vereinigten Staaten.", sagte er zu VOA.Washington erschafft Terrorgruppen als Werkzeug, um damit Staaten zu destabilisieren und um einen endlosen Krieg führe zu können. Das ganze Begann 1979, als die CIA zusammen mit dem saudischen Geheimdienst Mudschaheddin rekrutierte, ausgebildet und mit Waffen versorgt hat, um gegen die Sowjetsoldaten in Afghanistan zu kämpfen.Die Behauptung der letzten VIER US-Präsidenten, sie würden den radikal islamischen Terror bekämpfen, ist insofern eine Lüge, weil sie diesen erst in die Welt gesetzt haben. Der sogenannte Krieg gegen den Terror ist in Wirklichkeit ein Krieg für und mit Terror.Auch die Enthüllungen von Wikileaks vom Sommer 2016 haben gezeigt, Saudi-Arabien und Katar sind die Hauptgeldspender der Clinton-Stiftung, gleichzeitig auch die grössten Finanzierer der ISIS. Die Scheichs am Persischen Golf sind die Geldspender des Islamischen Staat.Nach ihrem Ausscheiden als US-Aussenministerin hat Hillary Clinton in einer durchgesickerten Mail an ihren pädophilen Wahlkampfmanager John Podesta geschrieben, der damals Berater von Barack Obama war, Katar und Saudi-Arabien "Wie die Zusammenarbeit mit der CIA und ISIS läuft zeigt die Warnung an die Terroristen über bevorstehende Angriffe und die sichere Flucht aus Mosul im Irak nach Syrien, um den sogenannten "arabischen Frühling" fortzusetzen und Präsident Bashar al-Assad zu stürzen.Was für mich der beste Beweis dafür ist, die ISIS ist ein Werkzeug der USA, die von den Saudis und Kataris finanziert wird, ist die Tatsache, ISIS hat noch nie Israel in irgendeiner Weise angegriffen, obwohl sie ideologisch die ärgsten Erzfeinde sein müssten.Es ist sogar so, die Times of Israel berichtet aktuell, der ehemalige israelische Kriegsminister Moshe Ya'alon hat ausgesagt, das Israel einen offenen Kommunikationskanal mit dem Islamischen Staat unterhält, mit der ISIS, die auf syrischer Seite operiert. Die Führung der ISIS entschuldigte sich sogar, weil irrtümlich ihre Granaten auf Israel gefallen sind.", sagte Ya'lon am vergangenen Samstag gegenüber der Zeitung. Dabei ist laut israelischen Gesetz jegliche Kommunikation mit Terroristen illegal.Was soll das für ein israelischer Antiterrorkampf sein, wenn man mit ISIS kommuniziert und auch noch verletzte Terroristen über die Grenze an den Golanhöhen von Syrien nach Israel kommen lässt, um sie medizinisch zu versorgen. Nach der Genesung dürfen die ISIS-Kämpfer wieder zurück nach Syrien.Warum bombardiert die israelische Luftwaffe immer wieder Militäranlagen und Stellungen der syrischen Armee und der Hisbollah? Damit wird doch der ISIS geholfen. Das selbe trifft auf die Luftangriff der Amerikaner und der sogenannten Anti-ISIS-Koalition zu.Präsident Assad hat schon mehrmals gesagt, die ISIS kämpft für Israel in Syrien. "", sagte Assad. Es geht um die Zerstörung und Aufteilung Syriens.", erklärte er.Die ISIS taucht überall dort auf, wo Washington einen Konflikt auslösen will. In Afghanistan, Libyen, Irak, Syrien und Jemen. Und damit man immer weiter Bomben und Waffen einsetzen und verbrauchen kann.Karzai hat völlig recht, ISIS ist als Werkzeug dazu da, Länder ins Chaos zu stürzen, damit die USA und Alliierten militärisch intervenieren können. Dann Replay wo anders!Wer soll denn glauben, die grösste Militärmacht der Welt kann die nur leicht bewaffneten Terroristen nicht besiegen, kämpft schon seit sagenhaften 16 Jahren in Afghanistan und seit 14 Jahren im Irak. Es kann doch nur ein gewollter endloser Krieg sein, damit die Rüstungsindustrie brummt und die Wirkung neuer Waffen getestet werden kann, wie der Abwurf der MOAB-Bombe jetzt aktuell zeigt.