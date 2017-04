Der Westen weiss immer sofort wer schuld ist

Typisch für die Fake-News-Medien wurde nach einem Bericht über einen angeblichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien sofort der Schuldige genannt. Die Medienprofis (lach) haben nicht unparteiisch die genauen Fakten abgewartet und schon gar nicht das Resultat einer Untersuchung, sondern sind wie ein blindwütiger Lynchmob vorgegangen. Es war Assad und deshalb sofort am nächsten Baum aufhängen. Keine Stunde war vergangen, da hat der Schmiergel schon die Schlagzeile über Assads Schuld an einem Chemiewaffeneinsatz in Khan Shaykhun verkündet. Das gleiche lief nachdem Absturz von MH-17 über der Ukraine ab. Die Maschine war kaum am Boden aufgeknallt wurde Putin dafür verantwortlich gemacht. Warum auf die Fakten warten? Putin und Assad sind immer an allem schuld.



Das schnelle Vorverurteilen ist schon lange zur Standardpraxis der westlichen Politik und Medien geworden. Das war bei 9/11 bereits schon so. Keine 30 Minuten nach den Flugzeugeinschlägen am WTC wurde von den Medien verkündet, es war Osama Bin Laden, dabei wusste man gar nichts über die Täterschaft. Bis heute 16 Jahre danach ist kein einziger Beweis von den US-Behörden gezeigt worden, Osama Bin Laden hatte mit 9/11 etwas zu tun. Er wurde auch nie vom FBI deswegen gesucht und auch nicht von der US-Justiz angeklagt.



Wenn der Täter ohne abzuwarten sofort genannt wird, dann ist das ein sicheres Zeichen, er ist nur der Sündenbock und der wahre Täter ist jemand ganz anderes. Es geht darum, dem geschockten Publikum einen Grund plausibel zu machen, warum man unbedingt mit einer Militärintervention einen Regimewechsel durchführen muss. Alle Kriege werden mit Lügen begründet und der Feind als Monster hingestellt.





Das an dem angeblichen Giftgaseinsatz etwas nicht stimmt erkennt man an den Fotos über die Bergung der Opfer. Erstens handelt es sich um die mit einem Oscar ausgezeichneten Schauspieler der Weissen Helme. Das meiste was sie von sich geben ist gefälscht, reine Desinformation, und sie arbeiten für die Terroristen. Zweitens, es wird behauptet, Sarin wurde eingesetzt, nur das kann nicht sein wenn man die Wirkung dieses Stoffes kennt.Die Fotos zeigen, wie die Weissen Helme ohne wirklichen Schutz sich um die Opfer kümmern. Wie soll das gehen, ohne selber daran zu sterben? Sarin ist eine Flüssigkeit dessen Dämpfe schon in kleinsten Mengen hochgiftig sind und über die Augen, Haut und Atemwege in den Körper gelangen. Der einzige Schutz dagegen ist ein luftdichter Ganzkörper-Schutzanzug. Die Weissen Helme haben das nicht getragen und zeigen nackte Haut laut Foto.Kein Schutzanzug, keine Handschuhe, kein Kopfschutz, heisst die "Helfer" und auch die Kameraleute die das aufnahmen wären sofort gestorben, denn die Opfer und die Umgebung wo sie lagen musste ja durch Sarin kontaminiert gewesen sein. Sieht deshalb nach einer gestellten Szene aus. Dafür sind die Weissen Helme bekannt, das Resultat angeblicher Angriffe der syrischen Armee mit Statisten zu inszenieren.Der russische Botschafter zur UN, Wladimir Safronkow, sagte, für Washington und seine Partner "" und die Beschuldigungen, Assad hätte Chemiewaffen bei einem Angriff in der Idlib-Provinz am Dienstag eingesetzt, basiere auf "", eine Organisation, "Er fügte hinzu, "Safronkow hat darauf hingewiesen, "Der russische UN-Botschafter stellte fest, "Safronkow hat dann die Amerikaner, Briten und Franzosen gefragt: "Das gleiche trifft auf die Fake-News-Medien zu. Sie verkünden angebliche Ereignisse ohne die Behauptungen auf Richtigkeit zu prüfen. Ist natürlich volle Absicht, denn es geht um Propaganda und Meinungsmanipulation.Der russische Präsident Putin hat die Geheimdienstberichte gelesen und im Gegensatz zu seinen westlichen Gegenüber hat er nicht voreilig Schlüsse gezogen. So gehen echte Staatsmänner vor ... sie warten auf alle Informationen bevor sie ein Urteil fällen. Auch die Logik muss einem zur Einsicht bringen, es gibt keinen Grund warum Assad Giftgas einsetzen sollte.Weswegen denn? Das syrische Militär befreit Schritt für Schritt die von den Terroristen besetzten Gebiete und gewinnt die Kontrolle über Syrien zurück. Die ISIS und ihre Unterstützer sind am verlieren und können deshalb aus einem Akt der Verzweiflung einen Giftgasangriff inszeniert haben, damit die Weltmeinung gegen Assad sich weiter stellt. Aber dieser Trick funktioniert nicht mehr, denn zu oft wurden wir schon angelogen.Auch Präsident Putin hat Stellung genommen und Netanjahu in einem Telefongespräch gesagt, es wäre inakzeptabel grundlose Beschuldigungen über einen angeblichen Giftgaseinsatz in Syrien zu äussern. "", sagte Putin.Einen Tag vor dem angeblichen Angriff hat der Sender Orient TV verkündet, "" Das zeigt, es gab Vorwissen in den Golf-Medien, die Terroristen werden einen Angriff inszenieren.Ein "Opfer" des Giftgasangriffs öffnet die Augen:Wir leben in einer gefährlichen Zeit. Die westlichen Medien und Politiker verbreiten Lügen, um einen Krieg zu rechtfertigen. Diesmal gegen Russland!------------------Hier Artikel die ich bereits vor Jahren betreffend falsche Beschuldigungen über Giftgaseinsätze geschrieben habe:--------------------