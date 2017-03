Russische Firma "druckt" Häuser mit 3D-Printer

Den Russen wird entweder alles zugetraut oder gar nichts. So hat zum Beispiel US-Senator John McCain im März 2014 gegenüber CNN gesagt, "Russland ist nur eine Tankstelle, die sich als Land maskiert." Und Präsident Obama sagte im Mai 2014 in einem Interview mit The Economist, "Russland produziert gar nichts."



Die selben Politiker sind aber vergangenes Jahr genau ins andere Extrem gegangen und haben behauptet, Russland kann technisch alles, sich in alle Computersysteme reinhacken, das amerikanische Stromnetz ausschalten und sogar die Wahlen in den USA steuern. Die Russen wären so allmächtig, Donald Trump wäre eine Marionette von Wladimir Putin, der wirkliche Inhaber des Weissen Haus.



Das ist die Meinung der Führungselite der "mächtigsten Nation" der Welt über Russland. Was für erbärmliche und nichts wissende Ignoranten!



Wie immer sind beide Aussagen falsch, denn Russland produziert sehr viel und ist ein hochindustrialisiertes Land. Und Nein, Präsident Trump wird nicht vom Kreml aus gesteuert und Präsident Putin ist nicht an allem schuld über was im Westen schief läuft, so wie es auch die Fake-News-Medien laufend darstellen.





Viele im Westen meinen durch jahrzehntelange einseitige Propaganda und Gehirnwäsche, die Russen leben noch sehr primitiv in vereisten Holzhütten. Dabei sieht man wenn Moskau und andere Städte besucht ein High-Tech-Land.McCain musste seine absurde Behauptung bald zurücknehmen, von wegen, Russland wäre nur eine Tankstelle, als man ihm mitteilte, fast alle amerikanischen Raketen benutzen russische Raketenmotoren, weil die USA keine so zuverlässigen bauen kann.Er sprang erst recht vor Wut im Dreieck, als das Obama-Regime extra den Kauf der Raketenmotoren aus den Sanktionen gegen Russland herausnahm. Deswegen sage ich schon lange, Sanktionen bestrafen den der sie verhängt am meisten.Der Russlandhasser McCain schimpfte laut wie ein Rohrspatz und nannte es "", sich auf russische Raketenmotoren zu verlassen. "", sagte er.Tatsache ist, die Amerikaner sind was die Raumfahrt betrifft technisch sehr rückständig, denn sie können keinen Astronauten in die Erdumlaufbahn bringen und das seit vielen Jahren. Sie müssen mit den Russen mitfliegen, wenn sie zur internationalen Raumstation wollen, mit Raketen der Russen, die laut Obama "".Ich muss immer lachen, wenn ich einen Sciencefiction-Film aus Hollywood sehe, wo die Amerikaner durch die ganze Galaxie reisen und den Weltraum beherrschen. Dabei können sie in der Realität nicht mal selber von der Erde abheben und müssen ein Taxi der Russen nehmen.In Amerika ist vieles einfach FAKE, nur Bluff und Fassade, ist nur ein künstliches Disney-Land und eine Film-Kulisse mit nichts dahinter. Mit Hollywood wird ein fortschrittliches Bild von Amerika gezeichnet, das mit den realen Gegebenheiten in keiner Weise übereinstimmt.Warum erzähle ich das alles? Weil ich das falsche Bild über Russland richtig stellen und euch eine russische Innovation vorstellen will.Die russische Firma Apis Cor hat ein Haus mit 38 Quadratmeter Fläche in nur 24 Stunden gebaut zum Preis von nur 10'000 Dollar. Das freistehende Gebäude wurde mit einem mobilen 3D-Printer auf der Baustelle errichtet.Das heisst, was man bisher im kleinen kennt, mit 3D-Printer jedes gewünschte Teil und Objekte zu "drucken", haben die Russen auf eine ganz andere Grössenordnung gebracht, nämlich ein ganzes Haus innerhalb kürzester Zeit zu bauen.Alle wichtigen Elemente des Hauses wurden aus einer Betonmischung gedruckt: Die Wände, die Fassade, die Stützen. Das Haus hat eine Küche, Badezimmer, Wohnzimmer und Gang. Danach konnte mit dem Verputz und der Bemalung weiter gemacht werden und die Installation der Einrichtung erfolgen.Die Chinesen haben bereits ein Haus mit einem 3D-Printer gedruckt, in einer Fabrikhalle, was aber 45 Tage dauerte. Apis Cor behauptet, die erste Firma zu sein, die einen mobilen Printer hat, der direkt auf der Baustelle ein Haus errichten kann, innerhalb von Stunden.Der Printer kann Wände bis zur einer Höhe von 3,30 Meter drucken. Das besondere ist die Genauigkeit der Ausführung, auch bei gebogenen Wänden und aussergewöhnlichen Formen. Bei grösseren Projekten können mehrere Printer gleichzeitig nebeneinander arbeiten.Das System besteht aus dem kompletten Set, wie Betonsilo, Mischer, Pumpwerk, Steuerungseinheit und Printer. Kann alles mit einem Lastwagen an die Baustelle geliefert werden und die Inbetriebnahme erfolgt in einer Stunde.Die Firma Apis Cor behauptet, mit der neue Methode des Druckens reduzieren sich die Baukosten um 40 bis 70 Prozent gegenüber der traditionellen Weise. Sicher wird das drucken eines Hauses nicht alle Baumethoden ersetzen, sondern diese als sehr interessante neue Perspektive ergänzen.Das erste Haus wurde mit einem mobilen 3D-Printer in der Stadt Stupino in der Region von Moskau gedruckt. Der Gründer und Chef von Apis Cor ist der russische Ingenieur Nikita Chen-yun-tai aus Irkutsk.3D-Drucken wird in der Bauindustrie Einzug finden, es ist nur eine Frage der Zeit. Es eröffnen sich dadurch ganz neue Möglichkeiten für Architekten und Bauherren. Bald wird der Satz, "", genauso üblich sein wie, "".Wer hat's erfunden? DieRussen!