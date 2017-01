Der Lokus lügt weiter über Trump

Das Scheissblatt Lokus kann es nicht lassen und hat wieder Dreck auf Trump geworfen. Im neuesten Artikel mit der Schlagzeile "Trumps Rede zur Amtseinführung - Das Schlimme ist, was er nicht sagte" wird wieder nur gelogen. Wenn man ihn nicht kritisieren kann über was er sagt, erfinden die Presstituierten schlechtes über was er nicht gesagt hat. Auf diese irre Logik muss man erst mal kommen. Der Autor "Volker Deppenhut" ergiesst sich in hasserfüllten falschen Behauptungen und Lügen. Wie zum Beispiel, und ich zitiere, "Diesmal herrschte auf der Mall in Washington gähnende Leere, was die Luftaufnahmen, die während des Ereignisses um die Welt gingen, klar belegen." Schaut euch folgendes Foto an, welches während der Antrittsrede von Trump aufgenommen wurde. Man sieht den neuen Präsidenten vorne am Rednerpult stehen. Das soll "gähnende Leere" sein?





Menschenmassen so weit das Auge reicht

Die Fotos, welche die Medien für die "" verwenden, sind gefaked, wurden vor der Rede von Trump aufgenommen, als die Menge noch nicht vollständig versammelt war. Es galten nämlich die schärfsten Sicherheitsmassnahmen und Kontrollen, die es je bei einer Amtseinführung gegeben hat, was den Strom an Zuschauer sehr behinderte und zu Staus vor den Checkpoints führte. Obwohl es geregnet hat und kalt war, kamen Hunderttausende zur Zeremonie am Freitag den 20. Januar 2017, einem Arbeitstag für die meisten Amerikaner. In nur vier Bundesstaaten ist "Inauguration Day" ein Feiertag.Die Fake-News-Medien vergleichen die Menschenmenge bei der zweiten Amtseinführung von Obama mit der von Trump und sagen, es kamen viel mehr zu Obama, um Trump wieder etwas negatives anzuhängen. Was sie völlig verschweigen, der 20. Januar 2013, als Obama eingeschworen wurde, war ein Sonntag. Ausserdem hat es an diesem Tag nicht geregnet und es war nur etwas bewölkt mit Sonnenschein. Kein Wunder kamen damals etwas mehr Zuschauer an einem arbeitsfreien schönen Tag!Was der Autor Trump vorwirft, "", trifft ganz bestimmt auf ihn selber zu, denn er erwähnt die äusseren Umstände nicht und vergleicht Äpfel mit Birnen. Es dient nur dazu, etwas negatives daraus zu konstruieren, Trump wäre nicht so beliebt wie Obama. Aber es spielt sowieso keine Rolle, wer jetzt etwas mehr oder weniger Zuschauer am Tag der Amtseinführung hatte. Es zählt nur, Obamas Amtszeit ging zu Ende und die von Trump hat begonnen. Es gab eine friedliche Machtübergabe, so wie es sich gehört. Es sind nur die verlogenen Medien, die einen Konflikt in das ganze hineinbringen.Dann behauptet der Autor: "Trumps Rede soll "" und "" gewesen sein, so, so! Statt Fakten zu bringen, äussert dieser voreingenommene Schmierfink nur seine unqualifizierte Meinung und fällt ein Urteil. Weil Trump gesagt hat, "", ist die Rede voll "". Dabei wurde Trump genau deswegen gewählt, weil die Amerikaner es satt haben, dass das Land von der Infrastruktur zusammenbricht und das ganze Geld für Kriege und Interventionen weltweit ausgegeben wird.Ausserdem sind die Amerikaner es leid, dass ihre Arbeitsplätze vernichtet und ins Ausland verlagert werden. Sie wollen extra einen Präsidenten, der "Amerika wieder grossartig" macht und sich um ihre Probleme kümmert und diese löst, statt den Weltpolizisten zu spielen und nur nach aussen zu schauen. Die Europäer und Asiaten haben lange genug den Schutz der USA genossen, wenig für ihre Verteidigung ausgegeben und sich so zu Exportweltmeister manövrieren können.Trump will diese Einseitigkeit, die seine Vorgänger bewusst gewollt haben, korrigieren und mehr Fairness in die internationalen Beziehungen bringen. Sollen doch die "Alliierten" die Last ihrer Verteidigung selber schultern, meint Trump, und die einseitigen Handelsbeziehungen ausgeglichen werden.Ein Präsident, der nicht die Interessen des eigenen Landes und eigenen Volkes zuerst wahrnimmt, ist ein Verräter, so wie Obama, Cameron, Hollande und Merkel es waren oder sind. Die Medien wollen offensichtlich Landesverräter an der Spitze, welche die Globalisierung als oberste Priorität haben und die sich ständig in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischen, notfalls mit Bomben, Krieg und Regimewechsel, um die nicht westliche Welt mit "westlichen Werten" zu beglücken.Das ist aber Kolonialismus und Imperialismus pur, den die Globalisten unter der Tarnung des "Freien Handels" vollziehen!Um zu zeigen, Trump hält sein Wahlversprechen ein, was die Schaffung von Arbeitsplätzen betrifft, hier sein letzter Tweet von 12:11 Uhr oder 6:11 Uhr in Washington am Dienstag den 24. Januar:Genau das ist nötig, denn Obama hat ein völlig desolates Land hinterlassen, mit einer astronomischen Verschuldung von 20 Billionen Dollar, mit verfallenen Städten, wo Elend und Hoffnungslosigkeit herrscht. Statt 50 Millionen armen Menschen Essensmarken zu verteilen, ein aufgeblähtes Sozialsystem zu unterhalten, wo jeder fünfte Amerikaner vom staatlichen Almosen dahinvegetiert, muss ordentlich bezahlte Arbeit geschaffen werden.Das versucht Trump vom ersten Tag an!Wie soll Amerika sonst aus dem Dilemma des Handelsdefizit von täglich 2 Milliarden Dollar rauskommen, wenn nur noch aus China, Mexiko und Europa Waren importiert werden aber kaum was im Land selber produziert wird, was man selber konsumieren und exportieren kann? 2015 haben die USA für 736 Milliarden Dollar mehr importiert als exportiert. Man wirft Washington vor, seit 70 Jahren auf Pump zu leben, und wenn ein Präsident endlich das ändern will, wird er als Nationalist und Populist beschimpft.Der Autor wirft Trump vor, er hätte sich nicht bei seinem Vorgänger und bei Hillary bedankt. "Gehts noch? Trump soll sich bei Obama für das Chaos in Amerika bedanken, für den völlig desolaten Zustand der Staatsfinanzen, für die laufenden Kriege und Konflikte? Richtig wäre gewesen, Obama als schlechtesten Präsidenten alle Zeiten zu bezeichnen. Und dann, warum soll er Hillary erwähnen, die mit allen schmutzigen Tricks versuchte Trump als illegitimen Präsidenten hinzustellen, der von Putin geholfen wurde und gesteuert wird, eine unverschämte Lüge!Was dieser "Volker Deppenhut" nicht erwähnt, Trump ist auf Hillary vor dem Mittagessen nach der Einschwörung zugegangen und sagte zu ihr: "". Ein Stunde später hat er sich wieder bei Bill und Hillary Clinton in seiner Rede bedankt, bat sie aufzustehen, damit sie applaudiert werden können. "", sagte Trump.Trump hat seinem Gegner also Respekt gezollt und der Autor ist ein Lügner!Dann wird Trump im Artikel vorgeworfen, er hätte pauschal das Establishment von Washington für die Zustände kritisiert. "Es ist aber die Wahrheit. Die herrschende Elite, egal welche Partei oder Interessengruppe sie angehören, hat sich bereichert und ist schuld am katastrophalen Zustand des Landes. Trump hat versprochen "den Sumpf trocken zu legen", was mehr als überfällig ist. Die Korruption, die in Washington herrscht, hat höchst kriminelle Ausmasse erreicht. Wer soll den sonst den stinkenden Saustall ausmisten, ausser ein Outsider, der nicht zur politischen Klasse gehört?Abschliessend zitiere ich einen Kommentar vom Leser Steven König zum Lokus-Artikel , der ziemlich gut die Situation beschreibt: