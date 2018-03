Meine Reise durch den Iran

Wenn ihr diese Zeilen liest, sitz ich im Flugzeug auf dem Weg nach Teheran für eine 10-tägige Rundreise durch den Iran. Ich will mir ein eigenes Bild von dem Land machen, Menschen kennen lernen, ihre Lebensweise beobachten, ihre Meinung hören und etwas von der Geschichte und Kultur sehen. Wenn möglich werde ich versuchen meine täglichen Erlebnisse regelmässig berichten. Bis bald.



Die Metropole Teheran mit 8,8 Millionen Einwohner bei Nacht:







UPDATE: Freitag - Da ich sehr viel unterwegs bin, hatte ich noch keine Gelegenheit was zu schreiben. Kann euch nur sage, alles läuft bestens, die Menschen sind sehr gastfreundlich und es gibt viel zu sehen. Iran ist wirklich eine Reise wert und ganz anders als uns erzählt wird. Bin gerade in Isfahan, die Kulturhauptstadt des Iran. Schätze morgen Samstag kommt der erste Artikel mit vielen Fotos.



Das Mausuleum des Abduallah Garladany:







Die Heilige Bethlehem Kirche der armenisch orthodoxen Christen:







Generell kann ich euch bereits erzählen, wenn ich nicht wüsste ich bin im Iran, könnte ich meinen ich bin in irgend einem zivilisierten industrialisierten Land im "Süden". Es gibt alles genau wie bei uns. Und die Frage in den Kommentaren wegen Frauen und alleine Reisen. Natürlich, Frauen dürfen alles und und man sieht sie überall. Das einzige ist, man muss die Haare bedecken und lange Ärmel und Hosen tragen. Viele Frauen sind sehr modisch gekleidet und gestyled.



Hier fangen meine Tagesberichte an ...